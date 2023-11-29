Бизнес-леди из Сибири. Что известно о россиянке и её дочери, убитых в Турции

Сиб.фм узнал подробности о личности погибших в Турции россиянок — мать убитой 15-летней девушки занималась бизнесом в Сибири.

Убитая в Турции с дочерью 42-летняя Ирина Двизова оказалась уроженкой Красноярского края, узнал Сиб.фм. 42-летняя женщина управляла бизнесом в Норильске — она была учредителем ООО «Оздоровительный комплекс "Лагуна"», ликвидированного в марте прошлого года.

По данным Сиб.фм, паспорт Ирина Двизова также получала в Норильске — соответствующее свидетельство было зарегистрировано в 1998-м году. В последние годы, по данным Сиб.фм, женщина занималась бизнесом, связанным недвижимостью.

Вместе с 42-летней бизнес-леди в Турции была убита её дочь — 15-летняя Даяна. До ликвидации ООО «Оздоровительный комплекс "Лагуна"» учредитель записала 3% компании на неё и столько же — на сына Давида, которому сейчас 20 лет. Согласно данным картотеки дел Арбитражного суда, в 2013 году Ирина была ответчиком по делу о разделе имущества.

Напомним, трагедия произошла в Бодруме, где полиция обнаружила тела 42-летней Ирины Двизовой и ее дочери Даяны. Родственники женщин заявили о их пропаже, после чего тела были найдены на крутом склоне у обочины дороги, завернутые в простыни.

На данный момент правоохранительные органы разыскивают подозреваемого. Предположительно, это гражданин Литвы Андрей Куслевич — в СМИ сообщают, что он был вторым мужем Ирины Двизовой. Куслевич судился с бывшей супругой из-за родительских прав.

По данным СМИ, Ирина Двизова работала моделью и снималась для известных брендов одежды и роскошных мест в Турции. Ее дочь Даяна также мечтала о карьере модели.