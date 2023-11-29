День IT-карьеры в Новосибирске собрал более тысячи участников

Мероприятие проводят при поддержке регионального правительства.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в открытии третьего ежегодного Cookie Fest, посвященного Дню ИТ-карьеры.

Мероприятие проводят при поддержке регионального правительства. Главная цель — популяризация ИТ-специальностей.

Эксперты отрасли на форуме рассказали начале карьеры в ИТ. Кроме того, прошли дискуссии по креативным индустриям, ИТ-квест, а также игровая зона с кибердромом, VR-прогулкой, беспилотниками и автотренажером.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бизнесмен из Новосибирска придумал маркетплейс для борьбы со старением человека.