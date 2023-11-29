Два троллейбуса поменяют временно график работы в Новосибирске

В Новосибирске временно поменяют график работы два троллейбуса.
Пресс-центр мэрии сообщил о том, что в Новосибирске два троллейбуса поменяют график работы — к ним относятся №2 и №5.
Сегодня, 29 ноября, общественный транспорт будет перемещаться по заданным маршрутам до 23 часов по местному времени.
Причина ограничения связана с проведением ремонта на остановке «Городской аэропорт».
Напомним, что правительство Новосибирской области завершило закупку 206 новых автобусов при помощи казначейского кредита в размере одного миллиарда рублей.