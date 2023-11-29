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общество проиcшествия

Хозяйка алабая напала на прохожую женщину после замечания в Новосибирске

Фото: freepik

Женщина получила сотрясение мозга после конфликта на улице.

В Новосибирске 27 ноября прохожая шла в Октябрьском районе вместе со своей маленькой собакой и увидела алабая. Тогда женщина сделала замечание, сказав, что необходимо соблюдать закон о выгуле собак, но в ответ хозяйка большой собаки начала ругаться с ней.

Тогда зачинщица ссоры напала на прохожую с палкой, ударив по голове несколько раз.

По результатам инцидента, врачи диагностировали пострадавшей сотрясение мозга. Сейчас полиция занимается расследованием.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском бойцовская собака напала на спаниеля.

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Валерия Митрохина
Журналист

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