Из России выдворят 48 мигрантов по итогам рейда в Новосибирской области

Правоохранители провели рейд в Новосибирской области.

По результатам проведенного оперативно-профилактического рейда «Нелегальный мигрант» в Новосибирской области, 48 иностранных граждан покинут территорию Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Рейд проводили с 13 по 17 ноября. Он направлен на выявление нарушений миграционного законодательства. В ходе рейда зафиксировали 308 нарушений пребывания в России.

Полицейские посетили места проживания и места работы мигрантов. Правоохранители выявили 48 случаев незаконного пребывания на территории страны.

Районные суды Новосибирска и области вынесли постановления об административном выдворении нарушителей из России. Им закроют въезд в Российскую Федерацию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске школу №221 на улице Забалуева откроют в следующем году.