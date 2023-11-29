В Новосибирске школу №221 на улице Забалуева откроют в следующем году

В Новосибирске в ближайшее время планирует начать работу новая большая школа №221 на улице Забалуева. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.

Строительство этого учебного заведения почти завершили. Она вмещает в себя 825 учеников.

Школу в Ленинском районе оборудуют студией звукозаписи, а также кабинетами робототехники, слесарного дела, домоводства и кулинарии.

Мэр подчеркнул, что в процессе строительства возникали трудности из-за особенностей местности. Однако проблемы не повлияли на сроки сдачи объекта.

На данный момент уже закончили внутреннюю отделку, прокладку коммуникаций и благоустройство двора. Сейчас идет установка технологического оборудования и подведение электроснабжения. В ближайшее в школу привезут мебель.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске высказались насчет обучения в частных школах.