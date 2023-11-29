В Новосибирске высказались насчет обучения в частных школах

В Новосибирске родители, выбравшие для своих детей частные школы, делятся опытом и выделяют плюсы и минусы.

Одним из ключевых критериев оценки является размер классов, а также кружки и продлёнки.

Жители города отметили, что в частных школах небольшие классы. Также есть продлёнка. Завтраки и обеды также включены. Родители отметили, что не надо носить школьную форму и таскать рюкзак, потому что все необходимые принадлежности остаются в классе.

Также они отметили, что есть ндивидуальный подход к каждому ученику, наличие разнообразных кружков и клубов по интересам. Родители также отметили, что в частных школах очень чисто и безопасно. К тому же, есть платформа, где можно следить за успехами детей

Однако некоторые родители недовольны качеством обучения в отдельных частных школах. Есть проблемы со знанием материала и организацией уроков. Также недовольны ценами на обучение.

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