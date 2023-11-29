Мигрант похитил у новосибирца троих детей ради выкупа в 15 тысяч рублей

Гражданин Кыргызстана хотел подзаработать и украл у знакомого его детей.

По данным следственного отдела по Кировскому району Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области, был вынесен приговор 28-летнему мужчине, которого признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных по статье “похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений”, а также по статье “похищение у гражданина паспорта и другого личного документа”.

Ранее СК было установлено, что в декабре прошлого года у мужчины возник преступный умысел на похищение трёх детей своего знакомого для получения денежных средств в размере 15 тысяч рублей за возвращение детей. В период с 17 по 18 декабря преступник украл детей, собрал документы на хозяина квартиры и отправился в Томск с намерением дальнейшего вывоза детей за пределы России.

В результате, мужчине не удалось совершить задуманное, так как он был задержан сотрудниками полиции в помещении Железнодорожного вокзала Томска.

Сейчас суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что в Новосибирске женщину приговорили за поджог соперницы из-зa рeвности.