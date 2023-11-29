Мошенники научились иначе красть аккаунты на «Госуслугах»

Эксперты по кибербезопасности сообщили о новой схеме мошенничества, которую хакеры применяют для получения доступа к аккаунтам пользователей портала «Госуслуги». Аферисты теперь используют социальную инженерию. Об этом сообщают «Известия».

Суть схемы такова: пользователи получают уведомление через мессенджер, электронную почту или SMS о предполагаемом взломе или блокировке своего аккаунта на портале «Госуслуги». В сообщении указывается номер телефона для связи с предполагаемым поддельным представителем поддержки, который обещает восстановить доступ к аккаунту.

Мошенники затем убеждают пользователей сообщить код двухфакторной аутентификации под предлогом проверки и восстановления доступа. Кроме того, хакеры могут отправить вредоносную программу или ссылку, предоставляющую им удаленный доступ к устройству пользователя.

Минцифры напоминает, что на портале «Госуслуги» предусмотрены средства для защиты аккаунта. Однако они также призывают пользователей быть бдительными, бережно относиться к своим данным и не раскрывать их третьим лицам.

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