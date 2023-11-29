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общество

В Казахстане вынесли приговор участнику боёв за Артёмовск в ходе СВО

Фото: Pexels.com

В Казахстане жителю Карагандинской области вынесли приговор за участие в военных действиях в Донбассе.

По информации пресс-службы Казыбекбийского районного суда Караганды, мужчину, который сражался в составе частной военной компании «Вагнер», приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы.

Его обвинили по статье 170 части 3 Уголовного кодекса за участие в наемнической деятельности в вооруженных конфликтах, направленных на свержение конституционного строя или нарушение территориальной целостности государства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на этой неделе заработают сервисы по приёму вопросов для Прямой линии с президентом.

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Игорь Кириченко
Журналист

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