На этой неделе заработают сервисы по приёму вопросов для Прямой линии с президентом

В скором времени по всей России заработают сервисы по приёму вопросов для Прямой линии с Владимиром Путиным.

По данным Telegram-канала SHOT, сервисы по приёму вопросов для Прямой линии с Владимиром Путиным заработают уже на этой неделе.

Также, через несколько дней на телеканалах страны пройдут промо-ролики, где будут сообщаться номера телефонов и другие способы передачи вопросов президенту. А сама Прямая линия пройдет в середине декабря текущего года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Путин сделал жёсткое заявление по специальной военной операции.