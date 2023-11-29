Назван лучший водитель дрезины в Новосибирском метрополитене

Определились победители конкурса «Лучший по профессии» в службе пути и тоннельных сооружений. Состязались водители и помощники водителей дрезин дистанции моторельсового транспорта.

Конкурс прошел в три этапа. Сначала участники определили лидеров теоретической подготовки, на втором этапе искали на время неисправность при проведении технического осмотра дрезины, а в практической части определяли уровень мастерства при управлении дрезиной на парковых путях в электродепо. В конкурсе водителей первое место занял Владимир Кондратьев, на втором месте – Евгений Тарбеев, на третьем – Сергей Кузьминых. Среди помощников водителей тройка призеров выглядит так: Андрей Гацко, Андрей Секушенко и Александр Мамаев.

Ранее Сиб.фм сообщал о результатах лучших машинистов эскалаторов в конкурсе профессионального мастерства.