Под Новосибирском ищут охотников, расстрелявших зайцев около домов СНТ «Дубрава»

В СНТ «Дубрава» Новосибирского района дачники возмутились действиями двух неизвестных мужчин, которые прямо на участках устроили охоту на зайцев. Теперь их ищет полиция.

Кадрами с камер видеонаблюдения, на которые попали двое неизвестных мужчин с ружьями, дачники начали делиться на прошлой неделе в своей группе «Дубрава» в популярном мессенджере. На одном из участков были запечатлены двое мужчин с ружьями, которые ходили по участкам.

Охотники стреляли буквально в 10 метрах от одного из домов. Как видно на видео, сначала безуспешно, но в итоге добычей вооружённых людей стал заяц. Беляк был ещё живой, и мужчины начали бить его головой о стену дома. После этого довольные мужчины на запечатлённых кадрах удалились с участка.

Все действия охотников вызвали бурю негатива мирных дачников. Некоторые даже стремглав отправились проверить занесённые снегом участки. Для создания общественного резонанса они разместили кадры и в паблике «Инцидент-Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Охотников на участках СНТ «Дубрава» замечали дважды: в пятницу и понедельник. Это безобразие! Живность должна иметь право на отдых, а соседи – на безопасность»,

- высказалась одна из участниц дискуссии Мария.

Как выяснилось, пальбу устроили мужчины из этого же садового товарищества. При этом дачники разделились на две группы: одни утверждают, что ничего страшного в этом нет.

«Дачное общество находится на территории охотугодьев. Правда, здесь, конечно, нельзя стрелять на расстоянии ближе 300 метров от домов», — признаётся один из охотников из СНТ «Дубрава».

Нашлись среди участников дискуссии и те, кто считает нужным отстреливать зайцев по осени, тем более, на пустующих участках.

Так или иначе, но этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Сейчас стрелявших дачников ищут полицейские.

«По данному факту поступило заявление в отдел полиции «Кольцово». Заявление зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка»,

- прокомментировали ситуацию Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

После того, как личности стрелявших будут установлены, и мужчин опросят, им может грозить административное наказание, либо же возбуждение уголовного дела по статье «Хулиганство». Также правоохранителям предстоит выяснить: есть ли у дачников лицензия на ружья.

Напомним, что в минувшие выходные стрельбу из пистолета устроили трое неизвестных и в Южно-Чемском микрорайоне. Парней спугнула женщина из окна многоэтажки, которая сделала им замечание. Хулиганов также разыскивают полицейские.