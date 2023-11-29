Под Новосибирском прощаются с женщиной, которую убил близкий человек

Сегодня, 29 ноября, жители Новосибирской области прощаются с Оксаной Б., которая вместе со своим гражданским мужем погибла на прошлой неделе. Об этом сообщает VN.ru.

Задержаны подозреваемые в убийстве — 28-летняя женщина и еще один житель Болотного. Прощание с Оксаной Б. состоится в 13:00 около дома на улице Южная, 13.

Местные жители вспоминают погибшую как добрую и хорошую женщину. Издание пишет, что жители города в шоке от произошедшего, особенно учитывая близкие отношения между жертвой и подозреваемой.

Близкая родственница погибшей Кристина рассказала, что подозреваемая ранее помогала с воспитанием детей и была частью семьи.

Кристина говорит, что не верит в то, что инцидент произошел во время распития алкоголя. Она отметила, что погибшая была благополучной женщиной.

Детей у погибшей Оксаны Б. не было. Однако у мужчины, который тоже погиб в этот день, осталась дочь. Подозреваемых заключили под стражу на два месяца.

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