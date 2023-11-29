Показ фильма о погибших на СВО состоялся в Новосибирском кинотеатре

В кинотеатре «Победа» в Новосибирске состоялся открытый кинопоказ документального фильм о погибших на СВО

28 ноября в кинотеатре «Победа» в Новосибирске прошел показ документального фильма о погибших на СВО сибиряках — «Время героев».

Фильм прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он рассказал, что, находясь вдали от фронта, мы (граждане) защищены расстоянием, но с помощью современных технологий эти истории могут дотянуться до каждого.

«Взяли в руки телефон, вошли в сеть, начали читать, стали участниками этих событий и теперь уже от нас с вами зависит, на какой мы стороне. Война идёт через каждого из нас», — пишет Анатолий Локоть в своем телегам-канале.

Он также добавил, что очень важно, какими вырастут дети, в каких условиях это произойдет, а так же, как они будут заботиться о Родине. Именно для этого, по мнению главы города, и создавался фильм: с уважением к памяти погибших и надеждой на будущее.

Напомним, что в Новосибирске три сотни участников СВО вылечили зубы бесплатно.