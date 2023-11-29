В Новосибирске три сотни участников СВО вылечили зубы бесплатно

Участники специальной военной операции бесплатно вылечили зубы в Новосибирской области.

В регионе больше 350 участников специальной военной операции смогли вылечить бесплатно зубы во время отпуска. Об этом сообщило министерство здравоохранения Новосибирской области.

Помимо лечения кариеса, военным также положено и протезирование. Сейчас его сделали уже 70 человек.

Также уточняет то, что реабилитационный сертификат могут получить участники СВО, которые во время боевых действий получили контузию, травмы или ранения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 415 участников СВО из Новосибирской области получили реабилитационные сертификаты.