Расписание электрички Новосибирск – Татарская поменяется с 10 декабря

С 10 декабря будут изменения в расписании электричке.

В группе «Новосибирские железные дороги» социальной сети «ВКонтатке» сообщили о том, что с 10 декабря начнёт ходить по новому графику региональный пригородный поезд Новосибирск — Татарская.

Расписание поезда: №7142 Татарская — Новосибирск-Гл. Отправление в 8:21, прибытие в 14:11, время в пути 5:50; №7141 Новосибирск-Гл. — Татарская. Отправление в 14:02, прибытие в 19:50, время в пути 5:48.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что два троллейбуса поменяют временно график работы в Новосибирске.