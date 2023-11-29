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общество

Рекордный объём жилья ввели в Новосибирской области в 2023 году

Фото: freepik

В этом году в Новосибирской области ввели рекордный объём жилья.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече с главой федерального Минстроя Иреком Файзуллиным сообщил, что в регионе с января по октябрь этого года ввели рекордное количество нового жилья — ввели 2,444 миллионов квадратных метра.

Также, в общем объёме нового жилья выросла и доля индивидуального жилищного строительства.

Андрей Травников отметил, что в Новосибирской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до конца 2023 года будет благоустроено 185 территорий.

Напомним, что до 31 декабря более 1000 сирот Новосибирской области получат жилье.

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Валерия Митрохина
Журналист

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