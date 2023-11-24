До 31 декабря более 1000 сирот Новосибирской области получат жилье

До 31 декабря 2023 года в Новосибирской области более 1000 сирот получат свое жилье

Как сообщает правительство Новосибирской области, до 31 декабря 2023 года детям-сиротам будет передано 949 квартир.

Они также получат сертификаты на приобретение жилья на сумму от 2,5 до 3,4 миллионов рублей. За 11 месяцев 2023 года ими воспользовались 460 сирот.

В этом году из бюджета было выделено 3,4 миллиарда рублей на покупку помещений, а на строительство жилья заложили 870 миллионов рублей.

По данным Минстроя Новосибирской области, на эти деньги уже строят 38 домов, в которых 230 квартир предусмотрены для детей-сирот.

Для получения компенсации арендной платы детям, которые еще не получили жилье, нужно обратиться в министерство. Сумма компенсации варьируется от 5,5 до 16,5 тысяч рублей.

Напомним, что 113 детей-сирот за пять месяцев устроили в семьи в Новосибирской области.