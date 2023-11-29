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общество

Родные погибшей в Турции Ирины Дивизовой рассказали подробности

Фото: соцсети

В среду, 29 ноября, родные Ирины Двизовой, российской модели, чье тело нашли в турецком Бодруме, рассказали о случившемся. Об этом пишут «Известия».

Родные считают, что виноват в происшествии бывший супруг Ирины, Андрей К. Родственники сказали, что размер обуви соответствует тому, который обнаружили на месте преступления. Также они говорят, что он въезжал в Турцию.

Однако члены семьи отметили, что Ирина не получала угроз или сообщений от своего бывшего мужа.

«Если бы кто-то знал, что он хотя бы двигается в ее сторону, она бы сразу уехала. Вся семья очень боялась этого человека», — рассказали родственники.

Ранее Сиб.фм рассказал о том, что известно о россиянке и её дочери, убитых в Турции.

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Игорь Кириченко
Журналист

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