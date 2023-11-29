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общество

Россияне признались, что им нужно для комфортной и уверенной жизни

Freepik, authors: spfdigital

Аналитики выяснили, что для комфортной жизни россиянам нужно 32 слитка золота.

Специалисты компании «Росгосстрах» совместно с аналитическим центром Sokolov провели исследование и выяснили, что для комфортной жизни россиянам нужно 32 слитка золота. Об этом сообщает RT.

Респонденты заявили, что для спокойной жизни им нужна качественная медицина ( 66% опрошенных), финансовая подушка безопасности (65%) и стабильный доход (65%). Кроме того, 60% россиян считают обязательным доступ к хорошему образованию и собственное жилье (59%).

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что золотой стандарт с учетом всех необходимых благ составляет на сегодняшний день 32,1 золотых слитка в год.

Напомним, в Новосибирской области аналитики назвали среднюю зарплату в регионе.

#золото #комфорт #аналитика #россияне
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Дарья Бочкун
журналист

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