Россияне признались, что им нужно для комфортной и уверенной жизни

Аналитики выяснили, что для комфортной жизни россиянам нужно 32 слитка золота.

Специалисты компании «Росгосстрах» совместно с аналитическим центром Sokolov провели исследование и выяснили, что для комфортной жизни россиянам нужно 32 слитка золота. Об этом сообщает RT.

Респонденты заявили, что для спокойной жизни им нужна качественная медицина ( 66% опрошенных), финансовая подушка безопасности (65%) и стабильный доход (65%). Кроме того, 60% россиян считают обязательным доступ к хорошему образованию и собственное жилье (59%).

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что золотой стандарт с учетом всех необходимых благ составляет на сегодняшний день 32,1 золотых слитка в год.

Напомним, в Новосибирской области аналитики назвали среднюю зарплату в регионе.