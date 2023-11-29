Самый богатый депутат Госдумы 2022 года Блоцкий решил сложить полномочия

Депутат Государственной Думы России от КПРФ Владимир Блоцкий принял решение досрочно сложить полномочия. Об этом сообщает ТАСС.

Это решение согласовано с руководством партии. Кто займет место Блоцкого, станет известно в первой половине декабря.

После ухода из Госдумы Владимир Блоцкий планирует продолжить работу с партией и фракцией. По словам первого зампредседателя Центрального комитета КПРФ Юрия Афонина, после окончания своей работы в Госдуме Блоцкий сосредоточится на вопросах развития сельского хозяйства. Кроме того, он хочет уделять внимание укреплению международного и двустороннего сотрудничества с Китаем, а также странами Африки и Латинской Америки.

Блоцкого считают самым богатым депутатом Госдумы. В 2021 году его доход составил 3,5 миллиарда рублей. Также в этом году он занял 47-е место в рейтинге госслужащих с самыми высокими доходами по версии Forbes.

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