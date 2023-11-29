Центры, где работают со сложными травмами, откроются в Новосибирской области

Центры, где работают с сочетанными повреждениями, откроются в Новосибирске

На пресс-конференции в ТАСС министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, что в регионе хотят расширить сеть травматологических центров, где окажут помощь пациентам с сочетанными травмами — множество повреждений, сосредоточенных в разных органах и системах.

В данным момент такие центры работают на базе городской и областной больницах, третий планируют открыть на базе больницы №34 в 2024 году.

По поручению губернатора области Андрея Травникова в центрах ведутся работы по созданию и оснащению необходимым оборудованием.

Наполним, что в Новосибирской области направили в суд уголовное дело o смертельном ДТП.