В Новосибирский области направили в суд уголовное дело o смертельнoм ДТП

Жителя Кемеровской области судят за ДТП, в котором погибло двое человек.

В Новосибирской области заместитель прокурора Тогучинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Кемеровской области, который обвиняется по статье “нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Ранее, 22 августа текущего года мужчина, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем «Митсубиси Аутлендер» и двигался в направлении Ленинск-Кузнецка. Обвиняемый совершил столкновение с автомобилем во встречном направлении, после чего совершил наезд на металлическую опору.

В результате чего, два члена семьи, которые находились в салоне с обвиняемым, скончались на месте происшествия.

Сейчас уголовное дело направлено в Тогучинский районный суд.

Напомним, что в Бердске двое пострадали в ДТП трёх автомобилей на 11-м кварталe.