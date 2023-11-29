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общество

Тяжёлый ударный БПЛА "Охотник" готовят к вводу в строй в Новосибирске

Фото: Министерство обороны РФ

В Новосибирске разрабатывают беспилотный летательный аппарат "Охотник".

Как сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех", программы ускоренного обучения операторов тяжёлых ударных беспилотников "Охотник", способных работать "в дуэте" с истребителем пятого поколения Су-57, разрабатывают в России.

Сейчас беспилотный летательный аппарат "Охотник" находится на этапе предварительных испытаний.

"На заводе ОАК в Новосибирске сейчас идёт подготовка к изготовлению установочной партии и дальнейшему производству в соответствии с потребностями госзаказчика", — сообщили в госкорпорации.

Напомним, что над Новосибирском ночью начнут летать БПЛА.

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Валерия Митрохина
Журналист

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