В Бердске Новосибирской области завершили стрoительство стадиона «Авангард»

Строительство стадиона «Авангард» завершили в Бердске.
В Бердске Новосибирской области по национальному проекту «Демография» построили спортивный комплекс «Авангард».
В комплексе есть всё необходимое для спорта — футбольное поле, легкоатлетические беговые дорожки и площадка для сдачи ГТО.
«Строительство спортивного комплекса в Бердске стартовало в 2020 году. Сегодня объект введён в эксплуатацию, и совсем скоро откроет двери для любителей спорта», – прокомментировал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.
Ранее Сиб.фм сообщал, что при поддержке «Единой России» в Кудряшовском построили врачебную амбулаторию.