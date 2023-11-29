В Бердске Новосибирской области завершили стрoительство стадиона «Авангард»

Строительство стадиона «Авангард» завершили в Бердске.

В Бердске Новосибирской области по национальному проекту «Демография» построили спортивный комплекс «Авангард».

В комплексе есть всё необходимое для спорта — футбольное поле, легкоатлетические беговые дорожки и площадка для сдачи ГТО.

«Строительство спортивного комплекса в Бердске стартовало в 2020 году. Сегодня объект введён в эксплуатацию, и совсем скоро откроет двери для любителей спорта», – прокомментировал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что при поддержке «Единой России» в Кудряшовском построили врачебную амбулаторию.