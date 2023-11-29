В начале декабря за один день похолодает на 21 градус в Новосибирске

В Новосибирской области за один день похолодает сразу на 21 градус.

Начало декабря будет морозным в Новосибирской области. Об этом сообщают синоптики.

Портал World-weather.ru показывает, что уже 3 декабря в Новосибирске наступит резкое похолодание до -17 градусов мороза.

Погодный сервис «Гисметео» сообщает, что в этот же день похолодает пока только до -9 градусов. А днём синоптики обещают температуру до-3 градусов.

«Яндекс.Погода» показывает аналогичный прогноз и предупреждает о возможных снегопадах.

Напомним, что на Новосибирск вновь обрушится сильнейшая магнитная буря.