В Новосибирске 30 ноября ожидается магнитная буря

В четверг, 30 ноября, в Новосибирске ожидается магнитная буря. Об этом сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Уровень магнитной бури приблизится к G1. Пик явления наступит с 06:00 до 12:00. После этого будет постепенный спад. К 15:00 ожидается нормализация состояния магнитосферы.

G1 характеризуется незначительными магнитными бурями, которые могут вызвать слабые колебания в электросети и оказать ограниченное влияние на работу спутников.

Специалисты рекомендуют воздержаться от интенсивных физических нагрузок в эти дни.

Ранее Сиб.фм сообщал, что немецкие ученые нашли связь частоты экстремальных осадков с глобальным потеплением.