Немецкие ученые нашли связь частоты экстремальных осадков с глобальным потеплением

Немецкие ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений сказали, что нельзя не недооценивать увеличение экстремальных погодных явлений в условиях глобального потепления.

Их исследование, опубликованное в Journal of Climate, базируется на анализе корреляции между повышением температуры планеты и реальными наблюдениями за погодой в различных частях мира.

Основным фактором, влияющим на количество осадков, является температура, а не ветер или его направление. Ведущий автор исследования Максимилиан Коц отметил, что интенсивность и частота сильных дождей увеличиваются параллельно с повышением температуры Земли.

Такой момент особенно заметен в тропиках, а также в Юго-Восточной Азии и Северной Канаде. Там зафиксировали значительное увеличение интенсивности и частоты осадков.

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