В Новосибирске движение транспорта на площадях Труда и Энергетиков ограничили на год

На сайте администрации Новосибирска опубликовали проекты постановлений о продлении ограничений движения из-за строительства четвёртого моста через реку Обь.

Ограничения на площадях Труда и Энергетиков на левом берегу, а также на площади Инженера Будагова на правом берегу могут сохраниться до 20 ноября 2024 года. Проекты предусматривают установку соответствующих дорожных знаков и технических средств компанией «ВИС».

Продление связано с финансовыми трудностями, с которыми столкнулся застройщик в процессе реализации проекта. Ранее установленный срок ограничений пересмотрели из-за текущих проблем.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали, когда откроют первые катки.