В Новосибирске рассказали, когда откроют первые катки

В пресс-службе МАУ «Стадион» сообщили, что первые ледовые катки в Новосибирске могут начать свою работу уже в субботу, 2 декабря.

Организаторы устроят массовое катание на стадионе «Чкаловец» и в Нарымском сквере с 12:00 до 22:00. Вход на ледовые площади бесплатный при наличии своих коньков.

Открытие катков зависит от погодных условий. Пункты проката и теплые раздевалки готовы принимать посетителей.

«Если не подведут погодные условия, то любителей активного отдых ждем уже в эту субботу на стадионе «Чкаловец» и в Нарымском сквере, в 12.00 откроется массовое катание», — говорится в сообщении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали, когда расселят жителей 52 аварийных домов.