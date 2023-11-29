В Новосибирске рассказали, когда расселят жителей 52 аварийных домов

В Новосибирске расселят жителей аварийных домов.

В этом году планируют провести работы по 52 объектам. Общее число аварийных зданий в городе — 520. Власти пока не назвали конкретные сроки завершения расселения жильцов.

Жителям этих зданий планируют предоставить новое жилье до конца 2024 года. Однако 468 зданий были признаны аварийными после 2017 года. На данный момент не установлены конкретные сроки их расселения.

В администрации города отметили, что расселение 468 домов будет осуществляться с учетом бюджета, включая размер субсидий из федерального и областного бюджетов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что почти за 12 миллионов бизнесмен из Барнаула купил этаж в здании Новосибирска.