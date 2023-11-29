В Новосибирске люди получают до 200 тысяч рублей за травмы на гололеде

В ноябре в Новосибирске выросло количество жалоб жителей на скользкие тротуары и дороги.

По информации травматологических пунктов, увеличивается число пострадавших, обращающихся с вывихами, ушибами и переломами из-за падений на гололеде.

BFM-Новосибирск провели опрос в травмпункте. Журналисты выяснили, что большинство пострадавших не планируют подавать в суд.

Юристы говорят, что каждый случай падения может стать основанием для судебного разбирательства. Некоторые эксперты рекомендуют документировать место происшествия фотографиями, так как они могут быть использованы как доказательства в суде. Метаданные изображений помогут установить местоположение и определить ответственного за участок.

Большинство пострадавших не собираются подавать в суд, опасаясь, что власти перекладывают ответственность на них. Однако адвокаты утверждают, что суды часто принимают сторону пострадавших в случаях травм из-за гололеда. Они отметили, что предупреждающие таблички не освобождают организации от ответственности.

Жители, получившие травмы, могут рассчитывать на компенсацию утраченного дохода в период болезни и возмещение морального вреда. В Новосибирске размер морального вреда чаще всего оценивается от 50 до 200 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области железнодорожники спасли учительницу, упавшую в обморок.