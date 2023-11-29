В Новосибирской области железнодорожники спасли учительницу, упавшую в обморок

Бригада контролеров-кассиров АО «Экспресс-пригород» спасла жизнь учителя, сопровождавшего группу школьников в пригородном поезде Черепаново – Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Учитель и ученики сели на станции Дорогино Западно-Сибирской магистрали в Новосибирской области. Они ехали в Искитим. Учительница потеряла сознание.

Машинист поезда отреагировал на ситуацию и сообщил об этом по громкой связи. Контролеры-кассиры Наталья Петрова и Семён Левчук проверяли билеты. Они быстро направились во 2 вагон. Там они обнаружили учителя без сознания. Растерянные школьники звонили родителям.

Наталья Петрова сообщила о ситуации ревизору-инструктору, который координировал действия контролеров, бригады скорой помощи и машиниста. Она оказала учителю первую помощь. Когда женщина пришла в себя ее сопроводили до станции Бердск, где учительницу уже ждала бригада скорой помощи.

Семён Левчук вышел с ребятами на станции Искитим, где дождался родителей школьников. Благодаря действиям железнодорожников учителю оказали своевременную медицинскую помощь.

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