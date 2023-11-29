В Новосибирске планируют запретить ночью проезд по площади Инженера Будагова

В Новосибирске ночью с 4 по 31 декабря этого года планируют временно прекратить движение транспорта на площади Инженера Будагова. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

Ограничение будет действовать с 24:00 до 05:00 часов.

Движение закроют из-за демонтажа башенных кранов стоек пилонов, проводимые ООО «Производственная фирма «ВИС» на четвертом мосту через реку Обь. Городские власти планируют обеспечить объезд участков. Администрация города также намерена продлить ограничения на площадях Энергетиков, Труда и Инженера Будагова до 20 ноября следующего года.

Ограничения на этих участках ввели весной этого года. Мэрия подготовила проекты постановлений о продлении их срока действия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске подписали соглашение на строительство комплекса по переработке ТКО.