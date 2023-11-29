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проиcшествия

В Новосибирске на площади Калинина подрались двое мужчин

Фото: Pexels.com

Сегодня, 29 ноября, в Новосибирске на площади Калинина подрались двое мужчин на остановке.

Столкнулись водитель автобуса № 14 и один из пассажиров. На видеозаписях видно, как мужчина в черной куртке машет огнетушителем в сторону водителя, который в ответ наносит удар.

В результате потасовки пассажир падает, после чего встает и ломает боковое стекло автобуса. После транспортное средство просто уезжает с остановки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском ищут охотников, расстрелявших зайцев около домов СНТ «Дубрава».

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Игорь Кириченко
Журналист

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