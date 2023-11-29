В Новосибирске пропала 31-летняя Марина Цветкова на красной машине

В Новосибирске ищут 31-летнюю Марину Цветкову. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» во «ВКонтакте».

Последний раз связь с женщиной связывались 28 ноября. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Марина перед исчезновением была на красном автомобиле Renault Arkana. Рост женщины — 173 сантиметра. Она худощавого телосложения. У пропавшей зеленые глаза и длинные русые волосы.

Всех, кто располагают информацией о возможном местоположении Марины, просят сообщить в поисковый отряд или в ближайший отдел полиции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Сибири задержали мужчину, который собирался воевать на стороне ВСУ.