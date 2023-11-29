В Сибири задержали мужчину, который собирался воевать на стороне ВСУ

В Кемерово задержали мужчину по делу о госизмене и терроризме — он пытался выехать на Украину, чтобы воевать против российских войск.

Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Кемеровской области, оперативники задержали в аэропорту Кемерова местного жителя, который собирался воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточняется, что 36-летний задержанный связался с украинским координатором в мессенджере, после чего заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье “государственная измена” и “организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации”. Мужчину заключили под стражу на два месяца до 22 января 2024 года.

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