В Новосибирске в декабре запустят ВИЧ-мобиль

В декабре передвижной пункт профилактики запускает серию выездов по Новосибирску. Можно будет пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит С. Результаты тестов выдают на руки через 15 минут. Об этом пишут «Новосибирские новости».

График работы тест-мобиля на декабрь:

1. 11 декабря с 14:00 до 19:00 — ТРЦ «Золотая Нива», метро «Золотая Нива»;

2. 13 декабря с 14:00 до 19:00 — улица Ильича, 6;

3. 15 декабря с 14:00 до 19:00 — площадь Пименова (ГПНТБ);

4. 25 декабря с 14:00 до 19:00 — улица Богдана Хмельницкого, 40, ДК имени Горького;

5. 26 декабря с 14:00 до 19:00 — площадь имени Ленина, Театральный сквер;

6. 27 декабря с 14:00 до 19:00 — улица Комсомольская, 10, ТРЦ «Магеллан»;

7. 28 декабря с 14:00 до 19:00 — Привокзальная площадь Вокзала «Экспресс-пригород»;

8. 29 декабря с 14:00 до 19:00 — ТРЦ «Золотая Нива», метро «Золотая Нива».

Чтобы получить дополнительную информацию о ВИЧ-инфекции и СПИДе можно обратиться в «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1» по адресу: улица Ольги Жилиной, 90а, или по телефону 349-59-65.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирским ученикам могут полностью запретить использовать телефоны в школах.