В Новосибирске в декабре запустят ВИЧ-мобиль

В декабре передвижной пункт профилактики запускает серию выездов по Новосибирску. Можно будет пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит С. Результаты тестов выдают на руки через 15 минут. Об этом пишут «Новосибирские новости».
График работы тест-мобиля на декабрь:
1. 11 декабря с 14:00 до 19:00 — ТРЦ «Золотая Нива», метро «Золотая Нива»;
2. 13 декабря с 14:00 до 19:00 — улица Ильича, 6;
3. 15 декабря с 14:00 до 19:00 — площадь Пименова (ГПНТБ);
4. 25 декабря с 14:00 до 19:00 — улица Богдана Хмельницкого, 40, ДК имени Горького;
5. 26 декабря с 14:00 до 19:00 — площадь имени Ленина, Театральный сквер;
6. 27 декабря с 14:00 до 19:00 — улица Комсомольская, 10, ТРЦ «Магеллан»;
7. 28 декабря с 14:00 до 19:00 — Привокзальная площадь Вокзала «Экспресс-пригород»;
8. 29 декабря с 14:00 до 19:00 — ТРЦ «Золотая Нива», метро «Золотая Нива».
Чтобы получить дополнительную информацию о ВИЧ-инфекции и СПИДе можно обратиться в «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1» по адресу: улица Ольги Жилиной, 90а, или по телефону 349-59-65.
Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирским ученикам могут полностью запретить использовать телефоны в школах.