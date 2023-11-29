Новосибирским ученикам могут полностью запретить использовать телефоны в школах

Школьникам из Новосибирска могут полностью запретить использовать телефоны в школе даже в образовательных целях

Напомним, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает пользоваться телефонами во время школьного урока. При этом достать мобильный гаджет можно будет только в экстренных случаях (опасность для жизни или здоровья) и в образовательных целях.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, этот закон поможет повысить авторитет учителей и поспособствует живому общению в классе. Он также подчеркнул, что сейчас многие дети страдают зависимостью от гаджетов и испытывают сложность в социальной коммуникации.

Сейчас, по данным РИА.Новости, которые ссылаются на свой источник в нижней палате, теперь в Госдуму хотят внести поправку в проект об ограничении гаджетов в школах, запретив использовать их даже в образовательных целях.

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