В Новосибирске в микрорайоне Пашино за 19 млн рублей продаётся коттедж-дворец

В частном секторе Пашино в Новосибирске выставили на продажу коттедж площадью почти 700 квадратных метров.

За жилье с пятью спальнями, тремя санузлами и гаражом хозяин просит 19 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось 29 ноября.

У дома необычный дизайн потолков в почти всех комнатах. Здесь представлены репродукции картин эпохи Возрождения. Также есть причудливая лестница, ведущая на второй этаж.

«Снаружи и внутри выглядит очень достойно, как дворец. В этот дом было вложено очень много души и средств», — написал продавец.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали, когда расселят жителей 52 аварийных домов.