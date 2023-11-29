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вчера 23:00
недвижимость общество

В Новосибирске в микрорайоне Пашино за 19 млн рублей продаётся коттедж-дворец

Фото: Pexels.com

В частном секторе Пашино в Новосибирске выставили на продажу коттедж площадью почти 700 квадратных метров.

За жилье с пятью спальнями, тремя санузлами и гаражом хозяин просит 19 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось 29 ноября.

У дома необычный дизайн потолков в почти всех комнатах. Здесь представлены репродукции картин эпохи Возрождения. Также есть причудливая лестница, ведущая на второй этаж.

«Снаружи и внутри выглядит очень достойно, как дворец. В этот дом было вложено очень много души и средств», — написал продавец.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали, когда расселят жителей 52 аварийных домов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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