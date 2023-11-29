В Новосибирске запустили мощный суперкомпьютер

Суперкомпьютер разработали учёные Новосибирска.

Пресс-служба института математики им. С.Л. Соболева СО РАН сообщила о том, что в Новосибирске запустили суперкомпьютер суммарной вычислительной мощностью 54,4 ТФлопс. Средства на приобретение компьютера были получены в рамках гранта по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров».

Сообщается, что новый компьютер состоит из шести вычислительных узлов, каждый из которых оснащён двумя процессорами с 38 ядрами и базовой частотой 2,4 ГГц, 512 Гбайтами оперативной памяти и накопителем SSD. А около трети мощности машины задействованы в видеокартах, которые позволят решать сложные задачи в области математики, физики, биологии и других наук.

По словам исполняющего обязанности директора ИМ СО РАН Андрея Миронова, новый компьютер сможет моделировать объёмные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем.

Напомним, что в Новосибирске разработали систему защиты от дронов.