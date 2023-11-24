В Новосибирске разработали систему защиты от дронов

В Академпарке Новосибирска завершилась осенняя сессия акселерационной программы «А:Старт».

Одним из ее победителей стала новосибирская компания «Геопейджер». Она разработала систему дрононаблюдения, предназначенную для защиты от негативного использования беспилотников.

Суть технологии заключается в использовании датчиков, которые передают данные о воздушном пространстве в общий кадастр. Эта система позволяет отслеживать активность в воздухе и обнаруживать беспилотники, которые могут использоваться для диверсий, промышленного шпионажа, перевозки контрабанды и других негативных целей.

Летом этого года технологию протестировали в Донецкой Народной Республики (ДНР). Датчики продемонстрировали свою эффективность как на открытой местности, так и в плотно застроенных кварталах.

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