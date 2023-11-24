Ученые из России выяснили, с какой скоростью растут алмазы в природе

Российские учёные завершили эксперимент по изучению скорости роста алмазов в недрах Земли. Об этом сообщает RT.

В ходе исследования использовали специальную установку, которая создает давление и температуру, соответствующие условиям на глубине около 200 км. Результаты показали, что процесс формирования кристалла драгоценного минерала массой один карат при температуре от 1150 °C до 1550 °C занимает от 4,5 месяцев до 17,5 лет.

Учёные считают, что эти данные способствуют более глубокому пониманию природных условий, влияющих на образование алмазов.

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