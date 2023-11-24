сегодня
24 ноября, 18:52
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 88.12 | eur 96.22
сегодня
24 ноября, 18:52
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 88.12 | eur 96.22
сегодня 18:01
наука

Ученые из России выяснили, с какой скоростью растут алмазы в природе

Фото: Gettyimages.ru

Российские учёные завершили эксперимент по изучению скорости роста алмазов в недрах Земли. Об этом сообщает RT.

В ходе исследования использовали специальную установку, которая создает давление и температуру, соответствующие условиям на глубине около 200 км. Результаты показали, что процесс формирования кристалла драгоценного минерала массой один карат при температуре от 1150 °C до 1550 °C занимает от 4,5 месяцев до 17,5 лет.

Учёные считают, что эти данные способствуют более глубокому пониманию природных условий, влияющих на образование алмазов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ученые выяснили, как повысить точность ПЦР-тестов.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в