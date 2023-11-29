В Новосибирской области дикое животное напало на собаку

В селе Новолуговое обнаружили крупную лису.

В группе «ACT-54» социальной сети «ВКонтакте» сообщили о том, что в Новосибирской области ночью 28 ноября жители села Новолуговое подверглись атаке дикого животного — во двор частного дома пробралась лиса, которая напала на собаку.

«Мы всей семьёй пытались отбить у лисы нашу собаку, на что она вообще никак не реагировала, а нападала на собаку снова и снова. Лиса довольно крупная, взрослая. Собаку в итоге спасли, а дикий зверь от нас побежал далее вглубь деревни», — написала очевидица.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске жители микрорайона пожаловались на обилие крыс.