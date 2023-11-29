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недвижимость общество

В Новосибирской области продают трехэтажный замок за 45 млн

Фото: Pexels.com

Площадь здания составляет 560 квадратных метров.

В коттеджном поселке «Лесная поляна» под Новосибирском появилось объявление о продаже трехэтажного замка площадью 560 квадратных метров за 45 миллионов рублей.

Дом построили по индивидуальному проекту из кирпича. Его высота — четыре метра. 13 соток находятся в собственности, а еще 46 соток — в долгосрочной аренде.

В здании два входа, четыре уровня, несколько спален, бильярдная и мансардный этаж.

Ранее Сиб.фм сообщал, что наполняемость счетов эскроу в Новосибирске на 19% выше, чем в РФ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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