В Новосибирской области простились с Вадимом Сидоровым — он погиб в зоне СВО

Житель Черепановского района Новосибирской области погиб в зоне специальной военной операции.

Администрация района сообщила о том, что 19 ноября на территории Донецкой Народной Республики при исполнении воинского долга погиб житель Черепановского района Новосибирской области Вадим Сидоров.

Церемония прощания состоялась сегодня, 29 ноября, в прощальном доме Черепаново.

У бойца остались жена и 9-летний сын.

Напомним, что участнику СВО из Новосибирска с позывным «Аист» собирают деньги на глушитель и шлем. Мужчина стал плохо слышать и ему трудно в зоне СВО без специального оборудования.