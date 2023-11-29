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общество проиcшествия

В Новосибирской области простились с Вадимом Сидоровым — он погиб в зоне СВО

Фото: администрация района

Житель Черепановского района Новосибирской области погиб в зоне специальной военной операции.

Администрация района сообщила о том, что 19 ноября на территории Донецкой Народной Республики при исполнении воинского долга погиб житель Черепановского района Новосибирской области Вадим Сидоров.

Церемония прощания состоялась сегодня, 29 ноября, в прощальном доме Черепаново.

У бойца остались жена и 9-летний сын.

Напомним, что участнику СВО из Новосибирска с позывным «Аист» собирают деньги на глушитель и шлем. Мужчина стал плохо слышать и ему трудно в зоне СВО без специального оборудования.

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Валерия Митрохина
Журналист

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