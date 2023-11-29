Участнику СВО из Новосибирска с позывным «Аист» собирают деньги на глушитель и шлем

В Первомайском районе Новосибирска 45-летнему мобилизованному Александру с позывным «Аист» собирают деньги на тепловизионный прицел, глушитель и баллистический шлем. Мужчина стал плохо слышать и ему трудно в зоне СВО без специального оборудования.

Александр из посёлка «Южный» на КСМ был мобилизован в сентябре прошлого года. Несмотря на то, что в тот момент он находился на вахте, прятаться отец двух детей не стал: примчался в военкомат, прошёл боевое слаживание и отправился в зону СВО.

«Он всё скрывает, но у него голова вся в шрамах. Не слышит уже ничего – четвёртая степень глухоты. Мы заметили, что когда он звонит, то постоянно переспрашивает,

- рассказала Сиб.фм супруга мобилизованного Светлана. – Когда был в отпуске на две недели – ему сказали покупать аппарат за 53 тысячи рублей. Там в зоне боевых действий, как он рассказывает, приходится прислушиваться, так как хохлы в 150 метрах. Я обращалась, думала, «ZOV54» поможет гуманитарку собрать, но от меня уже отвернулись давно. И в Первомайке к девочкам обращалась. Как муж говорит, они от Новосибирска ещё ни разу гуманитарную помощь не получали».

Супруга бойца с позывным «Аист» держится и старается не показывать, как им тяжело. Чтобы денег хватало, женщина работает в три смены. Александр подробности не рассказывает, но плохо слышать он стал, видимо, после того, как над самым ухом в окопе раздался сильный хлопок.

Светлана считает, что мужу нужно было пройти ВВК, однако после двухнедельного отпуска он опять отбыл в зону СВО без слухового аппарата, ведь даже чтобы привыкнуть к нему необходимо время.

«Там лупят и лупят, блиндажи разносят, остаются без вещей.... Хочется парням помочь, — сетует Светлана.

– Тепловизор нужен, потому что он ночами стоит на позиции стоит и ничего не видит: там темнота кромешная. Летом они по четыре часа стояли на позициях, менялись, а сейчас, говорит, холодно, по два часа стоим».

Спасти жизни первомайского бойца и других участников СВО поможет тепловизионный прицел. Очень нужен также глушитель, а Александру очень тяжело без баллистического шлема, так как о себе дают знать и проблемы со слухом. На комплект спецоборудования сейчас открыт сбор. Светлана просит откликнуться неравнодушных соседей с КСМ.

«Нужно 197 тысяч рублей, на данный момент мы собрали 178. Бабушка ещё скинула вчера немножко», — поделилась Светлана.

У самой женщины таких денег нет, но она очень хочет спасти мужа от гибели, поэтому разместила в социальных сетях крик о помощи.

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