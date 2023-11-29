Новосибирский чиновник-доброволец показал фото разрушений в зоне СВО

Чиновник новосибирской мэрии отправился добровольцем в зону спецоперации и попал в казачью бригаду.

Сотрудник мэрии Новосибирска Юрий Шаровский, участвующий в специальной военной операции под позывным Нацу, поделился кадрами из зоны боевых действий. Фото на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал журналист Дмитрий Винник. По его словам, кадры сделаны в Клещеевке.

«Познакомились мы давно, когда он был студентом факультета журналистики, а я преподавателем. Он пришёл учится после срочной службы в армии, где был миномётчиком. Эти знания ему пригодились, — он как доброволец принял участие в штурме Дебальцево. Потом Нацу работал чиновником в мэрии Новосибирска, откуда добровольцем ушёл на войну в казачью бригаду. Сейчас служит в разведке, управляет "птичкой". Подвернул ногу, прячась от артобстрела, но продолжает сражаться», — написал Винник.

Сибиряк отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции в середине сентября, сообщал он ранее Сиб.фм. Шаровский — консультант управления общественных связей мэрии Новосибирска. В разговоре с корреспондентом Сиб.фм собеседник отметил, что принял решение отправиться на СВО, чтобы «отвлечься».