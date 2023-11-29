В сахалинской красной икре были обнаружены живые личинки

Россельхознадзор нашёл живые личинки в икре.

Пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора сообщила о том, что у производителей компаний "Сахрыбторг", ООО "Сах Голд Фиш", ООО РПК "Брайда", которые распространяют красную икру на Сахалине, в сырье обнаружили живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод.

Россельхознадзор сообщил, что после отбора проб икры в ястыках от рыбы лососёвых пород в трёх случаях были обнаружены личинки паразитов.

Чиновники прокомментировал данный инцидент и объяснили, что лучше покупателям приобретать икру у проверенных производителей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что врач Дюваль посоветовала россиянам не налегать на рыбу.